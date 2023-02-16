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Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)-VAN'ın Edremit ilçesinde durdurulan araçta narkotik dedektör köpeği 'Thor' ile yapılan aramada, 30 kilo 640 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, teknik takibe aldığı aracı Edremit ilçesinde durdurdu. Narkotik dedektör köpeği 'Thor' ile araçta arama yapıldı. Aramada gizli bölmelere yerleştirilen 30 kilo 640 gram eroin ele geçirildi. 1 şüpheli de gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2023-02-16 08:47:18



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