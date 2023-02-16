Gönüllü öğretmenler, depremzede çocuklar için seferber oldu



Barış KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)VAN'ın Erciş ilçesinde farklı okullarda görevli 6 öğretmen, ilçeye gelen depremzede çocukların eğitimleri ve psikolojik destek için seferber oldu. Gönüllü öğretmenler, ilçede Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleşen çocuklara, depremin travmasını atlatabilmeleri için oluşturulan sınıfta, psiko-sosyal, motor gelişimi, beceri geliştirme, sanat, müzik, drama ve resim gibi etkinlikler düzenleyip, moral veriyor.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremde binaların enkazı altında kalanların çıkarılması için arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, bir yandan da Türkiye'nin dört bir yanından deprem bölgelerine yardımlar gönderiliyor. Gönüllü öğretmenler de deprem bölgelerinden gelip yurtlara yerleşen depremzede ailelerin çocuklarıyla yakından ilgileniyor. Van'ın Erciş ilçesindeki çeşitli okullarda görev yapan 6 öğretmen de deprem bölgelerinden gelip KYK yurduna yerleştirilen 41 depremzede çocuğa, depremin travmasını üzerlerinden atabilmeleri için eğitimler veriyor. Gönüllü öğretmenler Esin Simeklioğlu, Emine Muratoğlu, Özlem Yıldız, Leyla Peker, Betül Fidandoğan ve Kader Bedirer, depremzede çocuklara psiko-sosyal, motor gelişimi, müzik, sanat, drama ve resim etkinlikleri düzenleyip, moral veriyor.

'ONLARI EN İYİ BİZ ANLARIZ'

Çatakdibi İlkokulu'nda görev yapan Esin Simeklioğlu, 2011'de meydana gelen Van depremini yaşadığı için depremzedelerin acılarını çok iyi anladıklarını belirterek, "Van depreminin olduğu dönemde ilçede 8'inci sınıfa gidiyordum. Onların acılarını en iyi biz anlarız. 6 gönüllü arkadaşımla birlikte depremzede öğrencilere ders vermek istedik. Kredi Yurtlar Kurumu'nda bir sınıf oluşturduk. Burada oyunlar oynayıp, çocuklarımızın yaşadığı acıları bir nebze de olsa hafifletmek istiyoruz. Erciş Kaymakamlığımız ve Milli Eğitim Müdürlüğümüzün destekleriyle öğrencilerimize kırtasiye malzemeleri, oyuncaklar, boyama kitapları getirdik. 46 yaş grubu çocuklarımıza psiko-sosyal, motor gelişimi ve sanatsal eğitimler veriyoruz. Geldikleri günden beri kendileriyle ilgileniyoruz. Bu şekilde kendilerini iyi hissediyorlar. Destek veren Erciş Kaymakamlığımıza, Milli Eğitim ve Kredi Yurtlar Kurum Müdürlüklerimize teşekkür ediyoruz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van / Erciş Barış KUL

2023-02-16 09:35:02



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.