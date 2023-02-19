Amedspor ile Vanspor FK, depremzedeler için dostluk maçı yaptı



Behçet DALMAZ / VAN, (DHA) Deprem felaketinden etkilenen Diyarbakır'da, TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta yer alan ve ligden çekilen Amedspor, 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Vanspor FK ile Van'da dostluk maçı yaptı. 4-2 Amedspor'un galibiyeti ile sonuçlanan maçta elde edilen gelirler ise depremzedelere bağışlanacak.

Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu 10 ilden biri olan Diyarbakır´ın temsilcisi Amedspor ile Vanspor FK dostluk maçı yaptı. Van Atatürk Şehir Stadyumu'nda oynanan maçın 4'üncü dakikasında taraftarlar üzerlerindeki atkı ve bereleri saha kenarına attı. Tribünün bir tarafında bulunan taraftarlar, depremin meydana geldiği 10 ilin plakaları okurken; diğer taraftaki taraftarlar da 'burada' diye cevap verdi. 'Yaralarımızı birlikte saracağız' sloganıyla oynanan maçın bilet fiyatları ise kale arkası ve maraton 100 TL, VIP'in ise 500 TL olarak belirlendi. Maçta elde edilen gelirlerin depremzedelere bağışlanacağı belirtildi.

MAÇ, AMEDSPOR'UN 4-2'LİK GALİBİYETİYLE SON BULDU

Depremzedeler yararına oynanan dostluk maçında ev sahibi takım Vanspor'un golleri, 17'nci dakikada Onurcan Güler, 34'üncü dakikada Serkan Sefil kaydederken; Amedspor'un golleri ise 8'inci dakikada Serkan Cengiz, 39'uncu dikakada Hüseyin Güngör, 71'inci dakikada Çekdar Orhan ve 81'inci dakikada Eyyüpcan Delibalta'dan geldi. Maç, konuk takım Amedspor'un 4-2'lik galibiyetiyle son buldu.(DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2023-02-19 15:22:04



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