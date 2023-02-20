Yıkılan apartmanın altından kardeşinin cansız bedenini ve 4 kişiyi sağ çıkardı



Barış KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli 11 ili etkileyen depremde Hatay'da çöken 7 katlı apartmanın enkazında hayatını kaybeden inşaat işçisi Özkan Turan'ı (22), Van'dan giden ağabeyi Erkan Turan (34), 72 saat sonra çıkardı. Erkan Turan, kardeşini otopsi için hastaneye götürdükten sonra dönüp aynı apartmanın enkazındaki 4 kişiyi de sağ kurtardığını söyledi.

Ercişli olan Özkan Turan, geçen yıl çalışmak için Hatay'a gitti. Van'da 2011'deki depremde sağ kurtulan Turan, bu kez Hatay'da, kaldığı 7 katlı apartmanın 4'üncü katında depreme yakalandı. Ağabeyi Erkan Turan, haberi alınca Erciş'ten bu kente gitti. Arama kurtarma çalışmalarına katılan Turan, kardeşinin cansız bedenini 72'nci saat sonra enkazdan çıkardı, otopsi işlemleri için hastaneye götürdü. Geri dönüp aynı apartmanın enkazından 4 kişiyi sağ kurtaran Erkan Turan, 3 gün arama kurtarma çalışmalarına katıldı.

Erkan Turan, hastane morgunda bekletilen kardeşinin cenazesini Van Büyükşehir Belediyesi'nin cenaze aracıyla 1 hafta önce Erciş'e getirdi. Özkan Turan, kılınan cenaze namazının ardından ilçedeki Alkanat Mezarlığı´nda toprağa verildi.

VAN'DA KURTULMUŞTU, HATAY'DA ÖLDÜ

Kardeşinin 2011 Van depreminde enkaz altında kalmaktan son anda kurtulduğunu söyleyen Erkan Turan, "Deprem olduktan sonra kardeşimden haber alamayınca 4 arkadaşımla birlikte Hatay'a gittik. Yaşanan depremden dolayı yollar o gün kapalıydı. Bizler 8 kilometre yürüyüp enkazın olduğu bölgeye ulaşabildik. Enkaz çalışmalarına katılıp, kardeşimin cansız bedenini 72 saat sonra çıkarttık. Benim için büyük bir acıydı. Cenazemiz olduğu halde 4 arkadaşımla 3 gün boyunca deprem bölgesinde kalıp, enkaz altında kalan depremzedelere yardım etmek istedik. Ölen kardeşimin olduğu apartmanda 4 kişiyi enkaz altından sağ olarak çıkarttık. Kardeşimi kaybetmenin büyük acısını yaşasam da o canları enkazdan çıkartmak çok güzel bir duyguydu. Kardeşimin acısını yaşıyorum ama 4 kişiyi sağ kurtardığım için mutluyum. Allah bu felaketi bir daha yaşatmasın" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van / Erciş Barış KUL

2023-02-20 10:21:51



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