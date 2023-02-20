Depremzede çocuktan oyuncak hediye eden jandarmaya teşekkür öpücüğü



VAN, (DHA)- MALATYA´da kurulan AFAD çadırlarında kalan depremzedeleri ziyaret eden jandarma, çocuklara oyuncak hediye etti. Çocuklar ise jandarma ekiplerine sarılıp, öperek teşekkür etti.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından yaraların sarılması için çalışmalar sürüyor. Depremin yıktığı kentlerden Malatya'da görev yapan Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte asayişin sağlanması, arama kurtarma, tahliye ve yardım faaliyetleri, yaşam destek çalışmaları ile trafik hizmetlerine kadar her alanda huzur ve güveni sağlamak için çalışıyor. Depremzedelerin dertlerini de dinleyen ekipler, soğuk havada, ihtiyaçlara çözüm buluyor.

Afetin etkilerini bir nebze de olsa azaltmak adına bölge halkının yanında olan jandarma ekipleri, AFAD çadırında kalan depremzedeleri ziyaret etti. Ekipler, burada çocuklarla sohbet edip, oyunlar oynadı. Çocuklar, kendilerine oyuncak hediye eden jandarma ekiplerine sarılıp, öperek teşekkür etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU

2023-02-20 16:12:32



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