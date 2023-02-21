'Juno' ile aramada 37 kilo uyuşturucu ele geçirildi

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Behçet DALMAZ/ VAN, (DHA)-VAN'ın Tuşba ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda narkotik dedektör köpeği 'Juno' ile yapılan aramada, 37 kilo 600 gram uyuşturucu bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Tuşba ilçesindeki belirlenen adrese operasyon düzenledi. Ekipler, adreste narkotik dedektör köpeği 'Juno' ile arama yaptı. Aramada, 22 kilo 200 gram metamfetamin ile 15 kilo 400 gram eroin ele geçirildi. 2 şüpheli, gözaltına alındı.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2023-02-21 08:41:55



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