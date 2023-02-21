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Van'da araçlar, karlı yollarda gidemedi; mahsur kalan 20 kişi kurtarıldı

DHA

Van'da araçlar, karlı yollarda gidemedi; mahsur kalan 20 kişi kurtarıldı


Hakan SARI/ VAN, (DHA)VAN'ın Özalp ve Saray ilçelerinde, kar yağışı nedeniyle kapanan yollardaki araçlarda mahsur kalan 20 kişi, karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. 
Özalp ve Saray'da kar yağışı etkili olmaya devam ederken, kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Özalp'e bağlı Çubuklu Mahallesi yolunda otomobil ile Saray'a bağlı Turan Mahallesi'nin köy servisi, karlı yolda mahsur kaldı. Van Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, 20 kişinin bulunduğu 2 aracı yoldan çekerek kurtardı. Araçtakiler ise karla mücadele ekiplerine teşekkür etti.  DHA-Genel Türkiye-Van / Özalp Hakan SARI
2023-02-21 14:56:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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