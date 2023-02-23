486 kilo esrarı narkotik köpeği `Kaşkol´ buldu

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Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında, jandarma ve hudut birliklerince düzenlenen operasyonda, narkotik köpeği `Kaşkol´ ile yapılan aramalarda 486 kilo toz esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ile 6. Hudut Tugay Komutanlığı ekipleri, Başkale ilçesi kırsalında sınırdan uyuşturucu geçişi olacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, arazide narkotik köpeği `Kaşkol´ ile yapılan arama-tarama faaliyetinde, 486 kilo toz esrar ele geçirdi. Uyuşturucuyu araziye gizleyenlerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Van / Başkale Behçet DALMAZ

2023-02-23 11:32:08



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