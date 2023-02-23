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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

486 kilo esrarı narkotik köpeği `Kaşkol´ buldu

DHA

486 kilo esrarı narkotik köpeği `Kaşkol´ buldu


Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında, jandarma ve hudut birliklerince düzenlenen operasyonda, narkotik köpeği `Kaşkol´ ile yapılan aramalarda 486 kilo toz esrar ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ile 6. Hudut Tugay Komutanlığı ekipleri, Başkale ilçesi kırsalında sınırdan uyuşturucu geçişi olacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, arazide narkotik köpeği `Kaşkol´ ile yapılan arama-tarama faaliyetinde, 486 kilo toz esrar ele geçirdi. Uyuşturucuyu araziye gizleyenlerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Van / Başkale Behçet DALMAZ
2023-02-23 11:32:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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