Van'da askeri üs bölgesinin kardan kapanan yolu açıldı

Hakan SARI/ VAN, (DHA)VAN'ın Saray ilçesindeki 2 bin 850 rakımlı askeri üs bölgesinin kardan kapanan yolu, 3 saat süren çalışma sonucu açıldı.
Saray'a 35 kilometre uzaklıktaki 2 bin 850 rakımlı askeri üs bölgesinin yolu, geçen hafta kar yağışıyla ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapalı yolu açmak için çalışma başlattı. Ekipler, iş makinelerinin de boyunu aşan karları küreyip, yolu ulaşıma tekrar açtı. 3 saat süren zorlu mücadele, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. DHA-Genel Türkiye-Van / Özalp Hakan SARI
2023-02-24 09:33:55
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.