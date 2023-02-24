Tırmanış yaptıkları dağa, yaban hayvanları için ekmek ve su bıraktılar



Barış KUL/ERCİŞ, (Van), (DHA)VAN'ın Erciş ilçesinde, bir grup dağcı tırmandıkları dağın yamacına, yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için ekmek ve su bıraktı.

Erciş'te faaliyet gösteren Süphan Dağcılık Arama Kurtarma, Doğa ve Çevre Derneği'ne üye bir grup dağcı, geçen hafta yağan kar yağışı ile kar kalınlığının yer yer bir metreyi aştığı bin 900 rakımlı Zernaki Tepe'ye tırmanış yaptı. Dağcılar, kar yağışı sonrası yiyecek bulmada zorlanan yaban hayvanları için, tırmanış yaptıkları tepenin yamacına ekmek ve su bıraktı. 10 kişilik dağcı grubu, yaban hayvanları için yiyecek bıraktıktan sonra aynı parkurda ilçeye dönüş yaptı.

Erciş Dağcılık, Arama Kurtarma, Doğa ve Çevre Derneği Temsilcisi Mustafa Şahin (55), özellikle kış mevsiminde yaban hayvanlarının yiyecek bulmakta zorluk yaşadığını belirterek," Yılın belirli zamanlarında özellikle kış mevsiminde yaban hayvanlarını unutmuyoruz. 10 dağcı arkadaşımla tarihi Zernaki Tepe'ye tırmandık. Kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için ekmek ve su bıraktık. Herkesin hayvanlara sahip çıkmasını rica ediyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Van / Erciş Barış KUL

2023-02-24 11:08:42



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