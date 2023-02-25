Doç. Dr. Selçuk, Hakkari için uyarı yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doç. Dr. Selçuk, Hakkari için uyarı yaptı

DHA

Doç. Dr. Selçuk, Hakkari için uyarı yaptı


Gülay KUYUCUOrhan AŞAN/VAN, (DHA)VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Afet Yönetimi ve Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Azad Sağlam Selçuk, Hakkari'nin riskli bölge olduğunu söyledi. Binalarda risk incelemelerine başlandığını belirten Doç. Dr. Selçuk, "YüksekovaŞemdinli fay zonu 7 ve üzeri deprem üretme potansiyeline sahip. Şu bir gerçek ki; Yüksekova ve Şemdinli'de büyük bir deprem bekleniyor" dedi.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Afet Yönetimi ve Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Azad Sağlam Selçuk, Kahramanmaraş merkezli 11 kentte yıkıma neden olan depremlerin ardından bilim insanlarının dikkat çektiği Hakkari bölgesiyle ilgili açıklama yaptı. Türkiye'de her 10-15 yılda bir depremle karşı karşıya kalındığını anlatan Doç. Dr. Selçuk, ülke olarak bazı gerçeklerle yüzleşilmesi gerektiğini söyledi. Yapılar için yanlış yerleşim yerlerinin seçildiğini kaydeden Doç. Dr. Selçuk, bunun örneklerinin son depremlerin yaşandığı yerlerde görüldüğünü, ovadaki yerlerde yıkım yaşandığını, doğru yerleşim yerlerinde ise yıkımın az olduğunu ifade etti.
YAŞANANLAR UNUTULMAMALI
Yaşanan acıların, aradan geçen zamanda unutulup aynı hataların tekrarlandığını anlatan Doç. Dr. Selçuk, herkesin özeleştiri yapması gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:
"Türkiye'de Maden Tetkik Arama'nın (MTA) hazırladığı bir deprem haritamız var. MTA büyük bir emek sarf etmiş ve diri fay hattını oluşturmuş. Yaklaşık 473 tane bu diri haritasında fay var. Bunlar deprem üretme potansiyeline sahip olan faylar. Bunun yanında bir de bizim sismik boşluk dediğimiz yani uzun süre deprem üretmeyen ve büyük deprem üretme potansiyeline sahip olan faylar var. Bunlara dikkat çekiliyor. Pazarcık segmenti de bu şekildeydi. Mesela Bingöl'de Yedisu segmenti, Ovacık fayı, Malatya fayı, deprem olması bekleniyor. Niye, çünkü siz bir çalışma yapıyorsunuz. Mesela biz Van YYÜ olarak Balık Gölü'nde, Çaldıran'da bir projemiz vardı. Proje kapsamında dedik ki; Balık Gölü bundan yaklaşık 600 yıl önce en büyük depremini üretmiş. 600 yıldır büyük deprem üretmemiş. Demek ki bunun deprem potansiyeli var. Bakın burası önemli diyoruz."
'YÜKSEKOVA ADINDAN BELLİ, BİR OVA'
Hatay'a daha önce yapılan uyarıların aynısının, şimdi Yüksekova-Şemdinli fay zonu için geçerli olduğunu anlatan Doç. Dr. Selçuk, "Bu bilimsel olarak ortaya konmuş. Bu fay 7 ve üzeri deprem üretme potansiyeline sahip, burası bir sismik boşluk. Üstelik Yüksekova-Şemdinli fay zonunun bulunduğu yer bizim Türkiye içerisindeki en büyük ana bindirme zonu olan Bitlis-Zagros bindirme zonunun hemen kuzeyinde yer alıyor. Yüksekova, adından belli burası bir ova. Kahramanmaraş'ta gördük. Zemin iyiyse herhangi bir şey olmuyor. Fakat büyütme dediğimiz bir olay var. Alüvyon zemin, gevşek malzeme o yüzden çok sallanıyor ve daha çok yıkılıyorsunuz" dedi.
Doç. Dr. Selçuk, "Yüksekova'nın zemini bataklık, yani bataklık içerisinde. Yüksekova'nın her yeri mi riskli? Hayır. Yüksekova ve Şemdinli'de çalışmalarımız var. Şemdinli'ye gidip baktığınız zaman daha çok dağlık kesimlerde. Çünkü yerleştiği yer kaya zemini ama Yüksekova'nın özellikle ova kısmına baktığınız zaman ovadaki yerleşim yerleri çok büyük risk altında. Yüksekova'nın havaalanı da zaten ovanın içerisinde yapılmış durumda" ifadelerini kullandı.
ÇALIŞMALARA BAŞLANDI
Hakkari bölgesinde depremle ilgili çalışmaların başlatıldığına dikkati çeken Doç. Dr. Selçuk, "Binalarla ilgili Hakkari'de, hem AFAD İl Müdürlüğü hem de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, okullarda çalışma yapmaya başladılar. Bu farkındalığın sürdürülebilir olması lazım. Şu bir gerçek ki, Yüksekova ve Şemdinli'de büyük bir deprem bekleniyor" dedi.
Depremin olduğu kentlerdeki endişe duyduğu konuyu anlatan Doç. Dr. Selçuk, "Van'daki depremden sonra bazı vatandaşlar evlerindeki hasar durumunu değiştirmek için itirazda bulundu. Van'da birey olarak ağır hasarlı binanızı orta hasara çevirmek veya orta hasardan az hasara çevirmek için itirazlar vardı. Yanlış rapor verildi diye ortalık kıyamet alanına döndü. Mahkemelere dosyalar gitti. Devlet bununla ilgili yaptırım koyacak. Güçlendirmeyle falan orta hasara çevrilmeyecek. Van'da yaşanan ilk depremde yıkılmayan binalar 5,6'lık depremde yıkıldı. Eğer o binada siz ağır hasardan orta hasara çevirmişseniz, o binada ölen her kişinin günahı sizden sorulur, ölen her kişiden siz sorumlusunuz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN
2023-02-25 11:43:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü)VAN - İRAN SINIR HATTINDAN GİRİŞ YAPAN 232 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)VAN - İRAN SINIR HATTINDAN GİRİŞ YAPAN 232 ...
Van'da 232 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Van'da 232 düzensiz göçmen yakalandı
İran sınır hattından giriş yapan 232 kaçak göçmen yakalandı 
YEREL HABERLER İran sınır hattından giriş yapan 232 kaçak göçmen ...
Van'da yoldan çıkan araç ekiplerce çıkarıldı
YEREL HABERLER Van'da yoldan çıkan araç ekiplerce çıkarıldı
AK Parti Van Milletvekili Arvas, deprem bölgesinde ziyaretlerde bulundu
YEREL HABERLER AK Parti Van Milletvekili Arvas, deprem bölgesinde ...
(Görüntülü)TIRMANIŞ YAPTIKLARI DAĞA, YABAN HAYVANLARI İÇİN EKMEK VE SU BIRAKTILAR
YEREL HABERLER (Görüntülü)TIRMANIŞ YAPTIKLARI DAĞA, YABAN HAYVANLARI ...
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi depremlerin ardından imkanlarını seferber etti
YEREL HABERLER Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi depremlerin ardından ...
Saray ilçesi kırsalında karla mücadele
YEREL HABERLER Saray ilçesi kırsalında karla mücadele
Tırmanış yaptıkları dağa, yaban hayvanları için ekmek ve su bıraktılar
YEREL HABERLER Tırmanış yaptıkları dağa, yaban hayvanları için ekmek ...
(Görüntülü)VAN&#039;DA ASKERİ ÜS BÖLGESİNİN KARDAN KAPANAN YOLU AÇILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)VAN'DA ASKERİ ÜS BÖLGESİNİN KARDAN ...
Van'da askeri üs bölgesinin kardan kapanan yolu açıldı
YEREL HABERLER Van'da askeri üs bölgesinin kardan kapanan yolu ...
Özalp'ta 205 depremzede misafir ediliyor
YEREL HABERLER Özalp'ta 205 depremzede misafir ediliyor
Özalp Belediyesinden öğrencilere kitap desteği
YEREL HABERLER Özalp Belediyesinden öğrencilere kitap desteği
Depremzede çocuklar Hacivat ve Karagöz oyunuyla eğlendi
YEREL HABERLER Depremzede çocuklar Hacivat ve Karagöz oyunuyla ...
Malatya'da kurulan konteyner kentte öğrenciler eğitim görüyor
YEREL HABERLER Malatya'da kurulan konteyner kentte öğrenciler eğitim ...
Van'da sağlık çalışanları depremzedeler yararına kermes düzenledi
YEREL HABERLER Van'da sağlık çalışanları depremzedeler yararına ...
Van'daki çocuk yoğun bakım ünitesi bölge illerine de hizmet veriyor
YEREL HABERLER Van'daki çocuk yoğun bakım ünitesi bölge illerine de ...
Malatya'da depremzede çocuklar tiyatro oyunu izledi
YEREL HABERLER Malatya'da depremzede çocuklar tiyatro oyunu izledi
Nikahlarına 2 gün kala Gaziantep'te depreme yakalanan çift, Van'da evlendi
YEREL HABERLER Nikahlarına 2 gün kala Gaziantep'te depreme yakalanan ...
(Görüntülü) 486 KİLO ESRARI NARKOTİK KÖPEĞİ ?KAŞKOL? BULDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) 486 KİLO ESRARI NARKOTİK KÖPEĞİ ?KAŞKOL? ...
486 kilo esrarı narkotik köpeği `Kaşkol´ buldu
YEREL HABERLER 486 kilo esrarı narkotik köpeği `Kaşkol´ buldu
Van'da 486 kilogram esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Van'da 486 kilogram esrar ele geçirildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.