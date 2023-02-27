Jandarmadan depremzede çocuklara oyuncak

MALATYA, (DHA)MALATYA'da görev yapan Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çadırda kalan depremzede çocuklara oyuncak dağıtıp, çeşitli etkinlikler düzenledi.
Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından yaraların sarılması için çalışmalar sürdürülüyor. Depremin yıkıma neden olduğu Malatya'da görev yapan Van Jandarma Komutanlığı ekipleri de asayişin sağlanması, arama-kurtarma ve tahliye-yardım faaliyetleri, yaşam destek çalışmaları ile trafik hizmetlerine kadar her alanda huzur ile güveni sağlamak için çalışıyor. Depremzedelerin dertlerini de dinleyen ekipler, bölgede afetin etkilerini silmek için yoğun çaba sarf ediyor. Ekipler, AFAD çadırında kalan depremzedeleri ziyaret etti. Ekipler, burada çocuklarla çeşitli etkinlikler yaptı. Çocuklar, kendilerine oyuncak hediye eden ekiplere teşekkür etti. DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU
2023-02-27 14:33:39
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