Depremzede Van kedileri, Van Kedi Villası'nda



Behçet DALMAZOrhan AŞAN/ VAN, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli 11 ili etkileyen depremlerden sahipleri ile birlikte kurtulan 5'i yavru 9 Van kedisi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Kedi Villası'nda misafir ediliyor.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 2 büyük depremde 44 binden fazla kişi, enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Depremlerden kurtulanların büyük kısmı ise Türkiye'nin çeşitli illerindeki yurt, otel ve evlerde misafir ediliyor. Adıyaman ve Gaziantep'ten 5'i yavru 9 Van kedisi ile gelen 2 aile ise Van'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) yerleştirildi. Kediler, AFAD aracılığıyla Van YYÜ'ye bağlı Kedi Villası'na teslim edildi.

'GÖZÜMÜZ GİBİ BAKIYORUZ'

Van YYÜ Kedi Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, "Şu an bizde 9 kedi bulunuyor. Gaziantep'ten ailenin bize getirdiği kedilerden biri, 3 gün önce doğum yapmıştı. Çok kötü durumdaydı. Yavruları ıslaktı, anneleri sahip çıkmıyordu. Tabii burada gösterilen sıcak ilgi ile anne yavrularını tanıdı ve sahip çıkmaya başladı. Şu anda durumları iyi. Bir diğer anne ve yavru kedi de Adıyaman'dan gelen aileye ait. Misafir ettiğimiz kedilerin sağlık kontrollerini yaptık. Benekli olan Van kedileri, daha önce merkezimizden alınmış. Her türlü bakımlarını yapıyoruz, gözümüz gibi bakıyoruz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Orhan Aşan

2023-02-28 09:49:42



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