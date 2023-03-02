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Narkotik köpeği 'Thor' ile aramada 200 kilo eroin ele geçirildi

DHA

Narkotik köpeği 'Thor' ile aramada 200 kilo eroin ele geçirildi


Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'ın Tuşba ilçesinde polisin durdurduğu TIR'da narkotik köpeği 'Thor' ile yapılan aramada, 200 kilo 150 gram eroin ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir araçla uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı yönünde ihbar aldı. Bunun üzerine teknik takibe alınan TIR, durdurularak arama yapıldı. Narkotik köpeği 'Thor' ile yapılan aramada, 200 kilo 150 gram eroin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ
2023-03-02 10:34:51

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