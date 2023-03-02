Van'da depremzede çocuklar için sinema etkinliği



Barış KUL/ ERCİŞ,(Van)-(DHA)DEPREMİN vurduğu bölgelerden Van'ın Erciş ilçesine gelen depremzede ailelerin çocukları için sinema etkinliği düzenlendi. Animasyon film izleyen çocuklara yüz boyamaları da yapıldı.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem bölgelerinden Van'ın Erciş ilçesine gelen aileler, kaymakamlık ve belediyenin organizasyonuyla Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yerleştirildi. Ailelerin her türlü ihtiyaçları karşılanırken, çocuklar için de çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Motivasyonlarının artırılması için Erciş Belediyesi'ne ait salonda yapılan sinema etkinliğine katılan çocuklar animasyon film izledi.

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, "Çocukların, depremin travmasını üzerlerinden atabilmeleri için birtakım etkinlikler düzenliyoruz. Depremin izlerini hep birlikte en kısa sürede saracağımıza inanıyoruz. Depremzede çocuklar için animasyon film gösterimi yapıldı. Bu tür etkinliklerle depremin çocukların zihinlerinde bıraktığı etkileri silmeyi amaçlıyoruz " dedi.

Depremin vurduğu Hatay'ın Antakya ilçesinden Van'ın Erciş ilçesine gelen okul öncesi öğretmeni Fatma Alp ise, kendilerine yardımcı olan yetkililere ve hayırseverlere teşekkür ederek, "Eşimin ailesi buradaydı. Antakya´dan geldik. Bize yardımcı olup, kalacak yerlerimizi ayarladılar. Gıda yardımında da bulundular. Ayrıca, kaymakamımız burada çocuklarımıza sinema etkinliği, yüz boyama ve çeşitli ikramlarda bulundu" diye konuştu. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Van / Erciş Barış KUL

2023-03-02 11:46:30



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