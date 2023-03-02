Depremzede Ruken'e 9'uncu yaş günü sürprizi



Behçet DALMAZ/ VAN, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremin vurduğu Malatya'dan ailesiyle Van'ın Muradiye ilçesine gelen, 4'üncü sınıf öğrencisi Ruken Karataş'a (9), sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan, pastasını kesen Ruken'e hediyeler verdi.

Depremin etkilediği illerden olan Malatya'dan Van'ın Muradiye ilçesine gelen 6 kişilik Karataş ailesi, kaymakamlığın tahsis ettiği lojmanlara yerleştirildi. Ailenin küçük üyelerinden Ruken Karataş'ın kaydı da Gazi İlkokulu'na misafir öğrenci olarak alındı. Ruken'in 9'uncu yaş günü olduğunun öğrenilmesinin ardından Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nurettin Yavrutürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu, Halk Eğitim Müdürü Bünyamin Polat, sınıfını ziyaret ederek sürpriz kutlama yaptı. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Aydoğan, pastasını kesen Ruken'e çeşitli hediyeler verdi.

Ailesiyle ilçeye gelen Ruken'e doğum günü sürprizi yaptıklarını anlatan Aydoğan, "Depremzede çocuğumuz ile birlikte pasta keserek çeşitli hediyeler verdik. Bu güzel anıyı tüm çocuklarımız ile yaşamış olduk. Emeği geçen öğretmenlerimize ve belediye çalışanlarına teşekkür ediyoruz" dedi.

Ruken Karataş da ailesiyle Malatya'dan Muradiye'ye geldiklerini ve burada yetkililer doğum günü sürprizi yaptığı için mutlu olduğunu dile getirdi. DHA-Genel Türkiye-Van / Muradiye Behçet DALMAZ

2023-03-02 13:21:56



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