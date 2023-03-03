5 ilde göçmen kaçakçılarına operasyon: 74 gözaltı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

5 ilde göçmen kaçakçılarına operasyon: 74 gözaltı

DHA

5 ilde göçmen kaçakçılarına operasyon: 74 gözaltı


Behçet DALMAZOrhan AŞAN/VAN, (DHA)VAN ve Bitlis merkezli 5 ilde göçmen kaçakçılığı şüphelilerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 74 kişi gözaltına alındı.
Van ve Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren kaçak göçmenlerle irtibat kurarak, kente sevkini sağlayan organizatörlere yönelik çalışma yaptı. Organizatörlerin daha önce belirlenen noktalardan düzensiz göçmenleri alıp, kontrol noktaları bulunmayan güzergahlardan kentlere getirdikleri tespit edildi. Ekipler, şüphelilere yönelik Van ve Bitlis merkezli İstanbul, Antalya ve Hakkari'de 118 kişiye yönelik eşzamanlı operasyon düzenledi. 93 ekip ve 313 personelin katılımıyla helikopter destekli,  özel harekat polislerinin katıldığı operasyonlarda 56'sı Van'da ve 18'i diğer illerde olmak üzere 74 organizatör yakalanarak gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Orhan Aşan
2023-03-03 10:59:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Van'da "torbacı" operasyonlarında 24 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Van'da "torbacı" operasyonlarında 24 şüpheli ...
Malatya'da 317 noktada yemek dağıtımı yapılıyor
YEREL HABERLER Malatya'da 317 noktada yemek dağıtımı yapılıyor
Van'da depremzede öğrenciler için sinema etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Van'da depremzede öğrenciler için sinema etkinliği ...
Depremzede Ruken'e 9'uncu yaş günü sürprizi
YEREL HABERLER Depremzede Ruken'e 9'uncu yaş günü sürprizi
"Konuşan Eller" kafesi işitme engelli depremzedelerin buluşma noktası oldu
YEREL HABERLER "Konuşan Eller" kafesi işitme engelli depremzedelerin ...
Van'da depremzede çocuğa doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER Van'da depremzede çocuğa doğum günü sürprizi
Van'da depremzede çocuklar için sinema etkinliği
YEREL HABERLER Van'da depremzede çocuklar için sinema etkinliği
Minibüsüyle gittiği deprem bölgesinde günlerce ücretsiz çay dağıttı
YEREL HABERLER Minibüsüyle gittiği deprem bölgesinde günlerce ...
Van'da TOKİ'nin inşa ettiği deprem konutları "güvenli liman" oldu
YEREL HABERLER Van'da TOKİ'nin inşa ettiği deprem konutları "güvenli ...
Narkotik köpeği 'Thor' ile aramada 200 kilo eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Narkotik köpeği 'Thor' ile aramada 200 kilo eroin ele ...
Van'da 200 kilo 150 gram eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Van'da 200 kilo 150 gram eroin ele geçirildi
Depremzede olarak çıktığı memleketine tekrar depremzede olarak döndü
YEREL HABERLER Depremzede olarak çıktığı memleketine tekrar ...
Van Valiliği depremlerden etkilenen Malatya’da yaraları sarıyor
YEREL HABERLER Van Valiliği depremlerden etkilenen Malatya’da ...
Öğretmen, öğrenci ve kursiyerler "depremzedeler üşümesin" diye mesai yapıyor
YEREL HABERLER Öğretmen, öğrenci ve kursiyerler "depremzedeler ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.