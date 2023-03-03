5 ilde göçmen kaçakçılarına operasyon: 74 gözaltı (2)



'BAHAR TEMİZLİĞİ'

Van ve Bitlis merkezli 5 ilde düzenlenen ve 74 organizatörün yakalanarak gözaltına alındığı şafak operasyonlarının, 'Bahar Temizliği' olarak adlandırıldığı belirtildi. Van Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, organizatörlerin göçmenleri aldıkları güzergahları belirlediklerini ve yapılan teknik takiplerin ise 6 aylık bir çalışmayı kapsadığını söyledi. Yetkililer, Van'ın İran'a olan sınırın 290 kilometre olduğunu, bu sınırın Çaldıran ve Özalp tarafının büyük bölümünde kaçak göçmenlere karşı duvar örüldüğünü, Saray ve Başkale ilçeleri kısmının da 2024'te bitirileceği bildirildi.

2023 yılının ilk üç ayında polis bölgesinde kaçak göçmenlere yönelik 34 operasyon düzenlendiği, bu operasyonlarda 96 organizatörün yakalandığı ve bunların 26'sının tutuklandığı belirtildi. (DHA)

Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Orhan Aşan

2023-03-03 13:09:19



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.