Van'da arazide 100 kilo toz esrar ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Gülay KUYUCU/VAN, (DHA)VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında jandarmanın arazide yaptığı aramatarama faaliyetlerinde 100 kilo toz esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 Mart'ta, Başkale ilçesi kırsalında sınırdan uyuşturucu geçişi olacağı bilgisine ulaştı. İl Jandarma Komutanlığı ve 6'ncı Hudut Tugay Komutanlığı ekipleri, bölgeye operasyon düzenledi. Arazide yapılan aramatarama faaliyetlerinde 100 kilo toz esrar ele geçirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Van Gülay KUYUCU

2023-03-04 17:45:21



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.