Van'da göçmen kaçakçılarına operasyon; 104 gözaltı

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Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'da göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen 7 ayrı operasyonda 104 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 27 Şubat ile 5 Mart tarihleri arasında 7 ayrı operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 104 organizatör, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden 25'i tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2023-03-06 09:26:24



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