Polis, enkazdan çıkarılan papağana sahip çıktı

Barış KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ın Türkoğlu ilçesinde, depremde yıkılan 5 katlı apartmanın enkazından 6 saat sonra sağ çıkarılan papağana polisler sahip çıktı. İlçe Emniyet Müdürlüğü´ne götürülen ve 'Gofret' ismi verilen papağanın, 'Ölürüm Türkiye´m' şarkısı melodisine öterek karşılık vermesi dikkat çekti.
Merkez üsleri Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan olan 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerde 11 ilde büyük yıkım yaşandı. Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yıkılan 5 katlı apartmanın altında kalan papağan, arama kurtarma çalışmaları sırasında enkazdan sağ çıkarıldı. Yapılan kontrollerde yarası bulunmayan papağan, Türkoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi. 'Gofret' ismi verilen papağanın, 'Ölürüm Türkiye´m' şarkısı melodisine öterek karşılık vermesi dikkat çekti. Polislerin özel kafes yaptırıp, gözü gibi baktığı papağanın sahibinin ise henüz belirlenemedi ifade edildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Barış KUL
2023-03-06 10:02:48
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