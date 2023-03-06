Polis, enkazdan çıkarılan papağana sahip çıktı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Barış KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ın Türkoğlu ilçesinde, depremde yıkılan 5 katlı apartmanın enkazından 6 saat sonra sağ çıkarılan papağana polisler sahip çıktı. İlçe Emniyet Müdürlüğü´ne götürülen ve 'Gofret' ismi verilen papağanın, 'Ölürüm Türkiye´m' şarkısı melodisine öterek karşılık vermesi dikkat çekti.

Merkez üsleri Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan olan 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerde 11 ilde büyük yıkım yaşandı. Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yıkılan 5 katlı apartmanın altında kalan papağan, arama kurtarma çalışmaları sırasında enkazdan sağ çıkarıldı. Yapılan kontrollerde yarası bulunmayan papağan, Türkoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi. 'Gofret' ismi verilen papağanın, 'Ölürüm Türkiye´m' şarkısı melodisine öterek karşılık vermesi dikkat çekti. Polislerin özel kafes yaptırıp, gözü gibi baktığı papağanın sahibinin ise henüz belirlenemedi ifade edildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Barış KUL

2023-03-06 10:02:48



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.