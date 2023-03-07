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Van'da 530 kilo uyuşturucunun ele geçtiği 'Kökünü Kurutma' operasyonlarına 52 tutuklama

DHA

Van'da 530 kilo uyuşturucunun ele geçtiği 'Kökünü Kurutma' operasyonlarına 52 tutuklama


Behçet DALMAZOrhan AŞAN/VAN, (DHA)VAN'da, 'torbacı' tabir edilen uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik 861 personelin katılımıyla düzenlenen 2 ayrı 'Kökünü Kurutma' operasyonunda toplam 326 şüpheli gözaltına alındı. 530 kilo 858 gram uyuşturucu ve hapların ele geçirildiği operasyonda, şüphelilerden 52'si tutuklanırken, 71´nin işlemlerinin ise sürdüğü bildirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan, kullanan ve gençleri zehirlemeye çalışan 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. 4 ay süren teknik takibin ardından şüphelilere yönelik 'Kökünü Kurutma' operasyonu düzenlendi. İlk operasyonda 255 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerden uyuşturucu sattıkları belirlenen 52'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Sokak satıcılarının ev, iş yeri ve üzerlerindeki aramalarda 58 kilo 836 gram esrar, 321 kilo 457 gram eroin, 149 kilo 759 gram metamfetamin, 1 kilo 261 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 1 kilo 258 gram Afyon sakızı, 488 ecstasy, 61 bin 172 sentetik hap ele geçirildi.
İKİNCİ OPERASYONDA 71 GÖZALTI
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturma kapsamında bugün saat 06.00'da 'torbacı' tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 'Kökünü Kurutma' operasyonunun ikincisini düzenledi. Operasyona 164 ekip, 20 Özel Harekat unsuru, 3 Çevik Kuvvet Timi´nden oluşan 861 personel katıldı. Operasyonda ayrıca 1 helikopter, 1 İHA ve 2 dron kullanıldı. 81 adrese yapılan baskında 71 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve üzerlerindeki aramalarda 36,07 gram eroin, 14,01 gram metamfetamin, 1 kilo 508 gram Afyon sakızı, 708 gram esrar, 32 sentetik hap, 2 hassas terazi, 1 tabanca, 1 av tüfeği, 1 Kalaşnikof tüfek, 151 mermi ve 2 şarjör ele geçirildi.
'UYUŞTURUCU SATICILARINA GEÇİT VERMEYECEĞİZ'
Van Emniyet Müdürü Atanur Aydın, 'torbacı' tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlarla ilgili açıklama yaparak, "Sayın Bakanımızın talimatıyla ilimizde de uyuşturucuyla ilgili olarak 'Kökünü Kurutma' operasyonu kapsamında çalışmalara başlamıştık. Yaklaşık 4 ay önce başlayan çalışmalar neticesinde, bugüne kadar 52 şüpheli 'Uyuşturucu ticareti yapmak'tan tutuklanırken, 203 şüpheli hakkında ise 'Uyuşturucu kullanmak'tan işlem yaptık. Şu ana kadar 58 kilo esrar, 321 kilo eroin, 149 kilo da metamfetamin almıştık. Bugün ise ilimizde bu operasyonlar kapsamında 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik bir operasyon planladık. Bu operasyonlarda toplam 861 personelimiz görev aldı. 1 İHA, 1 helikopter, aynı zamanda il dışından getirdiğimiz 14 narkotik dedektör köpeğimiz de bu operasyon kapsamında kullanıldı. Operasyonda toplam 75 hedefimiz vardı. Bu şüphelilerin 71'ini yakaladık" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Orhan Aşan
2023-03-07 17:24:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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