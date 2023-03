Kuraklığa dikkat çekmek için, Zernaki Tepe'ye tırmanıp pankart açtılar

Barış KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)VAN'ın Erciş ilçesinde kuraklığa dikkat çekmek isteyen bir grup dağcı, ilçedeki bin 900 rakımlı Zernaki Tepe'ye çıkıp, Türkçe ve İngilizce pankart açtı.

Dünyanın en büyük sodalı gölü, Türkiye´nin ise en büyük gölü olma özeliği taşıyan Van Gölü'nde, son yıllarda azalan yağışlar ve artan buharlaşma ile birlikte çekilme yaşanıyor. En belirgin çekilmenin yaşandığı Erciş kıyılarında ise daha önce su altında olan araziler gün yüzüne çıktı. Erciş'te yaşayan 10 kişilik dağcı gurubu, kuraklığa dikkat çekmek için ilçedeki Zernaki Tepesi'ne tırmanış yaptı. Dağcı grubu burada, Türkçe ve İngizice, `We are calling from the Zernaki hill out, let's protect the lake Van´, `Zernaki Tepe´den sesleniyoruz, Van Gölü´ne sahip çıkalım´, yazılı pankart açtı.

İlçede yaşayan ve 30 yıldır dağcılık sporuyla ilgilenen Sami Demir (64), küresel ısınmadan dolayı ciddi bir kuraklık yaşandığını ve Van Gölü'nde de çekilmelerin olduğunu söyledi. Bölgede yaşayanların da gerekli hassasiyeti gösterip gölü kirletmemesi gerektiğini anlatan Demir, "Göl kıyısında çöp ve plastik şişeler oldukça fazla. Van Gölü´nü temiz tutmamız lazım. Gölde çekilmeler de sürüyor. Biz de bu duruma dikkat çekmek için dağcı arkadaşlarımızla Zernaki Tepe'ye tırmanış yapıp, bu duruma dikkat çekmek istedik. Umarız bölge yağış alır ve göl eski haline gelir" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Van / Erciş Barış KUL

2023-03-08 11:48:29



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.