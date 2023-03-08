10 yıl 4 ay hapisle aranıyordu, operasyonla yakalandı

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Behçet DALMAZ/ VAN, (DHA)VAN'da, `uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti´ suçundan hakkında 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan C.Y., jandarma operasyonuyla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan hakkında 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari C.Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı. İstihbari çalışmalarda C.Y.'nin, Erciş ilçesinde olduğu bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon düzenlendi. C.Y., operasyonda yakalandı. Adliyeye sevk edilen C.Y., işlemleri sonrası Erciş A Tipi Cezaevi'ne gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Van / Erciş Behçet DALMAZ

2023-03-08 15:58:52



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