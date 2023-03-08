Çığ riskiyle kapalı tutulan Van-Bahçesaray yolunda karla mücadele

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Behçet DALMAZ/ VAN, (DHA)VAN'da, çığ riski nedeniyle 40 gündür kapalı tutulan Van-Bahçesaray yolunun yeniden ulaşıma açılması için ekipler, karla mücadele çalışmasını sürdürüyor. Yolun kapalı 1 kilometrelik bölümünün de açılıp kısa sürede araç geçişine izin verilmesi bekleniyor.

Van'da 4-5 Şubat 2020'de meydana gelen çığ facialarında 42 kişinin yaşamını yitirdiği, 84 kişinin de yaralı kurtarıldığı Van-Bahçesaray kara yolu, bu yıl çığ riski nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Bu süreçte birçok noktaya çığ düşerken, yaklaşık 40 gündür kapalı kalan kara yolunu açmak için Karayolları 11'inci Bölge Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı. Havaların ısınmasıyla ekipler, 4-5 metre yüksekliğinde kar tünelleri açtı. Ekiplerin çalışmaları aralıksız sürdürdüğü yolun kapalı kalan 1 kilometrelik bölümünün kısa sürede açılmasıyla ulaşımın yeniden sağlanacağı belirtildi. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2023-03-08 17:31:57



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