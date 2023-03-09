Depremzede dünya ikincisi sporcu, üniversite okuduğu kentte seçmelere hazırlanıyor



Behçet DALMAZOrhan AŞAN/ VAN, (DHA)DEPREMİN büyük yıkıma neden olduğu Diyarbakır'da evleri hasar gören, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Beden Eğitimi ve Spor Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi, milli sporcu Taner Kalkan (23), Wushu Kung Fu Federasyonu'nca Antalya'da düzenlenecek milli takım seçmelerine, üniversitenin spor merkezinde antrenman yaparak hazırlanıyor. Kalkan, geçen yıl Samsun'da 60 kiloda dünya ikincisi olduğunu, depremin ardından geldiği Van'da hem depremi unutmaya çalıştıklarını hem de seçmelere hazırlandığını söyledi.

Van YYÜ Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Öğretmenliği 3'üncü sınıf öğrencisi milli sporcu Taner Kalkan, 13 yıl önce başladığı wushu kung fu sporunda, antrenörlerinin de yardımıyla bugüne kadar birçok başarı elde etti. Katıldığı yarışmalarda 6 Türkiye birinciliği, 2 Balkan ve 1 Avrupa şampiyonluğu elde eden Kalkan, 21-30 Eylül 2022'de Samsun'da yapılan ve 56 ülkedeki 433 üniversiteden 100 sporcunun katıldığı Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Kupası (FISU) müsabakalarında dünya ikincisi oldu.

Kahramanmaraş merkezli büyük yıkıma neden olan depreme Diyarbakır'da ailesiyle yakalanan ve evleri hasar gören Taner Kalkan, Wushu Kung Fu Federasyonu'nca Antalya'da düzenlenecek milli takım seçmelerine, üniversitenin spor merkezinde antrenman yaparak hazırlanıyor. Kalkan'ın antrenörlüğünü ise kick boks ve muaythai milli takımı ile wushu antrenörü olan Zübeyde Hanım Özel Eğitim Ortaokulu'nda görevli Sinan Ağlar (43) yapıyor.

'ANTRENMANLA UNUTMAYA ÇALIŞIYORUM'

Taner Kalkan, depremin travmasını yumruklarıyla silmeye çalıştığını belirterek, "Deprem bizi çok etkiledi. Çok kötüydü. Hala psikolojim bozuk. Kendimi daha iyi hissetmem için antrenman yaparak depremin travmasını üzerimde atmaya çalışıyorum. Ailem Diyarbakır'da, ben Van'da kalıyorum. Evimiz depremde hasar gördü. Ailem hala çadırda yaşıyor. Korkudan eve giremiyorlar. Üniversiteler uzaktan eğitimi geçtiği için ben de Van'a gelerek burada antrenmanlarımı yaparak önümüzdeki günlerde Antalya'da düzenlenecek olan milli takım seçmelerine hazırlanıyorum. Hedefim, burada iyi bir derece yapıp ülkemi Avrupa'da en iyi şekilde temsil etmek. Çok büyük bir depremdi. Antrenman yaparak unutmaya çalışıyorum" dedi.

'TANER, İNŞALLAH DÜNYA ŞAMPİYONU OLUR'

Kick Boks ve Muaythai Milli Takım Antrenörü Sinan Ağlar ise 2011'deki Van depreminde yakınlarını kaybeden çocukları, kick boksa kazandırdıklarını ve bu çocuklardan bazılarının Türkiye ve Avrupa şampiyonu olduklarını belirtti. Madde bağımlılığına bulaşan ve sosyal sıkıntı yaşayan çocuklarla da yakından ilgilenip, spora kazandırdıklarını anlatan Ağlar, "Van depreminde anne ve babaları enkaz altında ölen çocuklarımızı çalıştırarak Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonu yaptık. Beden eğitimi bölümünü bitirdiler. Taner de geçen yıl dünya ikincisi oldu. Kahramanmaraş merkezli depremde kendisi de ailesinin yaşadığı Diyarbakır´daydı. Van'a geldi. YYÜ'nün spor tesislerinde antrenman yapıyor. Özellikle depremden etkilenen sporcularımıza burada antrenman yaptırıyoruz. Türkiye, Avrupa, Balkan şampiyonluklarının yanı sıra dünya ikincisi oldu. Biz depremden etkilenen bütün sporculara kollarımızı açmışız. Bu şekilde yaklaşık 50 çocuğu hazırlıyoruz. Taner´i de şampiyonaya hazırlıyoruz. İnşallah dünya şampiyonu olur" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Orhan Aşan

2023-03-09 09:58:59



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