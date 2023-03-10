'Poyraz' ve 'Köpük', 8 kişinin kurtarılmasını sağladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Poyraz' ve 'Köpük', 8 kişinin kurtarılmasını sağladı

DHA

'Poyraz' ve 'Köpük', 8 kişinin kurtarılmasını sağladı


Gülay KUYUCUOrhan AŞAN/VAN, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin ardından bölgeye giden Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, çalışmalarını tamamlayarak kente döndü. Van AFAD bünyesindeki aramakurtarma köpekleri 'Köpük ve Poyraz' enkazdan 8 kişinin sağ çıkarılmasını sağladı. Van AFAD ekipleriyse birlikte çalıştıkları diğer arama kurtarma ekipleriyle birlikte 143 kişiyi enkazdan canlı çıkardı.
Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yıkıma neden olan depremlerin ardından Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) bünyesindeki ekipler 'Köpük' ve 'Poyraz" adlı 2 arama kurtarma köpeği ile birlikte gittikleri illerdeki çalışmalarını tamamlayıp kente döndü. Malatya ve Hatay'da 234 enkazda çalışma yürüten ekipler, beraberindeki diğer ekiplerle birlikte 143 kişiyi sağ çıkardı. Enkazda günlerce çalışan arama kurtarma köpekleri Köpük ve Poyraz da ekiplerin en büyük yardımcısı oldu. Köpekler yaralanmalarına rağmen çalışmaya devam edip verdikleri tepkilerle 8 kişinin canlı çıkarılmasını sağladı. 
Van AFAD köpek eğitmeni Niyazi Özbek, aramakurtarma teknisyeni ve köpek eğitmeni Dersim Bulut ile birlikte depremin hemen ardından yola çıkıp ilk olarak Malatya'ya gittiklerini belirtti. 22 yıldır AFAD bünyesinde çalıştığını belirten Özbek, daha önce böyle bir afet görmediğini söyledi. Malatya'da ilk olarak Hayat Sitesi´nin enkazında çalışma yürüttüklerini belirten Özbek, "Arama kurtarma köpeklerimizle orda ilk olarak Murat ve Sultan Kırıcı´ya ulaştı. Bizim Van arama kurtarma birliğindeki arkadaşlar, oradaki askeri birlik, UMKE hemen orda organize olup onları sağlıklı bir şekilde çıkardık. Köpeğimiz onların çıkarılmasına vesile oldu. Köpeğimiz orda yabancı uyruklu olduğunu öğrendiğimiz bir öğretmene de tepki verdi onu da çıkarttık" dedi.
YARALI AYAKLARIYLA ENKAZDA SÜREKLİ ÇALIŞMAK İSTEDİLER
Çalışmalarına ara vermeden sürekli enkazda görev yaptıklarını anlatan Niyazi Özbek, yanlarındaki arama kurtarma köpeklerinin kendilerini teşvik ettiğini söyledi. Özbek, "Sürekli arama çalışmalarını sürdürüyorduk. Köpeklerimizin ayaklarının kesilmesine, yaralanmasına rağmen kendileri enkazda arama yapmak istiyorlardı. O enkazda canlı kurtarabilme isteklerini biz bile hissedebiliyorduk. Köpeklerimiz bir an önce canlıya ulaşabilelim derdindeydiler. Bize bunu hissettirdiklerinde bizi bile teşvik veriyorlardı. Bizim de bir canlıya daha ulaştığımızda hiç yorgunluğumuz kalmıyordu" diye konuştu.
`ANNEM BURADA, NE OLUR ONU BULUN´
Yaptığı çalışmalar sırasında yaşadıklarını anları anlatan Özbek, "Malatya'da 6 katlı bir binanın enkazında kalan Meral Nakır'ın oğlu yanımıza gelip, `Annem burada ne olur onu bulun´ dedi. Ben de `Köpeğimizi yönlendiriyoruz. İnşallah bulunacak" dedikten hemen sonra köpeğimiz oraya yöneldi. O anda orda bulunan tüm ekiplerin çalışmasıyla Allah'a şükürler olsun ki köpeğimiz onu sağ salim çıkarmamıza vesile oldu. Diğer enkazlara da gittik. 7 katlı Yetiş Apartmanı´nda 85´inci saatte köpeklerimiz 14 yaşındaki Beyza ile 12 yaşındaki Abdulhalim'e de ulaştı. Çok titiz bir çalışma yürütüldü. Kaldıkları yer çok sıkıntılıydı" ifadelerini kullandı.
ENKAZDA KÖPEKLER BİZİ MOTİVE EDİYORDU
Niyazi Özbek, arama kurtarma köpekleri 'Köpük' ve 'Poyraz'ın 8 kişinin canlı olarak çıkarılmasına vesile olduklarını belirterek, "Van arama kurtarma ekibi olarak ben ve Dersim Bulut 2 kişiydik. Köpekler 8 kişinin canlı çıkarılmasına vesile oldular. Ama Van AFAD ekibi olarak diğer ekiplerle birlikte 143 kişiyi canlı olarak çıkardık. Çalışmalarımızı ilk 3 gün hiç uyumadan yaptık. Çünkü saniyeler çok önemliydi. Bize en büyük teşviki veren köpeklerimizdi. Bir canlıyı bulduktan sonra yeniden doğmuş gibi çalışmalarımıza yine devam ediyorduk. Köpekler bizi motive ediyordu ' hadi çok canlıyım enkaza gidelim" diye onlar bizi motive ediyordu" dedi. 
ÇOK DUYGUSALLAR
Arama kurtarma köpeklerinin kolay yetişmediğini, bebeklikten itibaren eğitimin başladığını da belirten Niyazi Özbek, "Köpekleri yetiştirmek kolay olmuyor. Bebeklikten başlıyoruz, hep yanımızdalar. Onlar bizi gördüklerinde sanki aileden birini görmüş gibi seviniyorlar. Ayrı kaldıklarında çok hüzünleniyorlar. Zamanımızın çoğu bunlarla geçiyor. Arama kurtarma köpekleri gerçekten çok duygusal köpekler. Hissiyatları çok farklı" diye konuştu
KÖPEKLERE BÜYÜK İLGİ VAR
Van AFAD'ta aramakurtarma teknisyeni, aynı zamanda köpek eğitmeni olarak görev yapan Dersim Bulut ise deprem ve diğer doğal afetlerde, köpeklerin biraz daha görünür olmasının köpeklere karşı bilincin ve farkındalığın artmasına neden olduğunu söyledi. Bulut, "Bölgede köpeğin enkazda bir canlı bulması hem yakınlarını hem tüm Türkiye'yi sevince boğuyor. Bu algının oluşması bizi gerçekten çok mutlu ediyor. Şu an köpeklere karşı çok büyük bir ilgi var. Belki de köpekler belki de hak ettikleri değeri daha görünür kıldılar" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN
2023-03-10 09:47:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Van'dan 132 öğretmen Hatay'a uğurlandı
YEREL HABERLER Van'dan 132 öğretmen Hatay'a uğurlandı
Van'da Türk Kızılay ekibi, depremzede çocuğun doğum gününü kutladı
YEREL HABERLER Van'da Türk Kızılay ekibi, depremzede çocuğun doğum ...
Van'da kaçak kesilen 21 kilogram ete el konuldu
YEREL HABERLER Van'da kaçak kesilen 21 kilogram ete el konuldu
Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü
YEREL HABERLER Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini ...
Van'da evlat nöbetindeki anneden kızına: Gel teslim ol, devlet size kucak açtı
YEREL HABERLER Van'da evlat nöbetindeki anneden kızına: Gel teslim ...
Van depreminde "sağlık üssü" olan hastanede 500 depremzede tedavi edildi
YEREL HABERLER Van depreminde "sağlık üssü" olan hastanede 500 ...
Van'da Radyasyon Onkolojisi Ünitesi kanser hastalarına umut oluyor
YEREL HABERLER Van'da Radyasyon Onkolojisi Ünitesi kanser ...
(ÖZEL) Depremzede sporcu, üniversite okuduğu kentte milli takım seçmelerine hazırlanıyor
YEREL HABERLER (ÖZEL) Depremzede sporcu, üniversite okuduğu kentte ...
Depremzede dünya ikincisi sporcu, üniversite okuduğu kentte seçmelere hazırlanıyor
YEREL HABERLER Depremzede dünya ikincisi sporcu, üniversite okuduğu ...
Van Büyükşehir Belediyesinden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesinden 8 Mart Dünya Kadınlar ...
Muradiye Kaymakamı Melih Aydoğan, tekstil fabrikasında çalışan kadınları ziyaret etti
YEREL HABERLER Muradiye Kaymakamı Melih Aydoğan, tekstil ...
Çatak'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi
YEREL HABERLER Çatak'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ...
Çığ riskiyle kapalı tutulan Van-Bahçesaray yolunda karla mücadele
YEREL HABERLER Çığ riskiyle kapalı tutulan Van-Bahçesaray yolunda ...
Van'da depremzede öğrencilere kırtasiye malzemeleri ve kıyafet dağıtıldı
YEREL HABERLER Van'da depremzede öğrencilere kırtasiye malzemeleri ...
Van'da 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Van'da 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ...
10 yıl 4 ay hapisle aranıyordu, operasyonla yakalandı
YEREL HABERLER 10 yıl 4 ay hapisle aranıyordu, operasyonla yakalandı
Erciş'te 8 Mart Dünya Kadınlar günü etkinliği
YEREL HABERLER Erciş'te 8 Mart Dünya Kadınlar günü etkinliği
Vanlı kadınların ördüğü patik ve çoraplar depremzede kadınlara dağıtıldı
YEREL HABERLER Vanlı kadınların ördüğü patik ve çoraplar depremzede ...
Özalp Kaymakamı Muhammed Emin Nasır kadınlara karanfil dağıttı
YEREL HABERLER Özalp Kaymakamı Muhammed Emin Nasır kadınlara ...
Van Gençlik Spor Müdürlüğü ekipleri deprem bölgesindeki çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Van Gençlik Spor Müdürlüğü ekipleri deprem ...
Van Valisi Ozan Balcı'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
YEREL HABERLER Van Valisi Ozan Balcı'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ...
Kuraklığa dikkat çekmek için, Zernaki Tepe'ye tırmanıp pankart açtılar
YEREL HABERLER Kuraklığa dikkat çekmek için, Zernaki Tepe'ye ...
Depremin acısını yaşayan Vanlılar evlerini afetzedelere açtı
YEREL HABERLER Depremin acısını yaşayan Vanlılar evlerini ...
Depremde hayatını kaybeden kadınların anısına Artos Dağı'na tırmandılar
YEREL HABERLER Depremde hayatını kaybeden kadınların anısına Artos ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.