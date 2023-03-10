Van'da yakalanan 188 organizatörden 42'si tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Behçet DALMAZ/ VAN, (DHA)VAN'da, jandarmanın göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 188 organizatörden 42'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı şüphelilerine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, 2023 yılının ilk 3 ayında 332 operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 188 organizatör, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden 42'si tutuklanırken, diğer şüpheliler savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2023-03-10 13:51:46



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.