Depremzede çocuklar ve aileleri, Vanspor - İskenderunspor maçını tribünden izledi



Gülay KUYUCU / VAN,(DHA) TFF 2. Lig Kırmızı Grup mücadelesinde Vanspor FK, sahasında konuk ettiği ve kendisiyle aynı puanda olan İskenderunspor'u 2-0 mağlup etti. Van Atatürk Şehir Stadyumu'nda oynanan maçta Vanspor´un gollerini 45+2 ve 73'üncü dakikalarda Utku Şen kaydetti. Vanspor FK aldığı galibiyetle 49 puanla 2'nci sıraya yükselirken, İskenderunspor, 46 puanla 6'ncı sıraya geriledi.

Yeşilay öncülüğünde Van´da misafir edilen depremzede çocuklar ve aileleri de maçı tribünlerde izledi. Maç öncesi tribünlerdeki taraftarlar, İskenderunsporlu futbolcuları çağırarak çiçek attı. Hatay´ın plakası olan 31'inci dakikada taraftarlar hep bir ağızdan, `Geçmiş olsun İskenderun´ diye tezahüratta bulundu.

Vanspor, Ümit Bozkurt teknik sorumluluğunda sahaya, Haydar Yılmaz, Furkan Saki, Erkul Küçük, Şerif Doğan, Nuri Terliksiz, Barış Sağır, Onurcan Güler, Muhammed Ali Doğan, Hasan Bilal, Sabit Hakan Yılmaz ve Utku Şen onbiriyle çıktı. İskenderunspor ise Levent Şahin teknik sorumluluğunda sahada; Muhammet Can Tuncer, Okan Dernek, Enes Soy, Ahmet Devret, Hasan Hüseyin Acar, Kemal Tokak, Ali Keten, Onur Ural, Yasin Pehlivan, Nadir Çiftçi ve Süleyman Güneş onbiriyle yer aldı. Van Atatürk Şehir Stadyumu´nda oynanan karşılaşmayı, Furkan Aksuoğlu, Sezgin Şahbaz, Giray Kara ve Sinan Özcan hakem dörtlüsü yönetti. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU

2023-03-11 18:07:58



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