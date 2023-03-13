Hayvan pazarında şap hastalığına karşı dezenfeksiyon çalışması

Behçet DALMAZ/ VAN, (DHA)VAN Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şap hastalığına karşı geçici süreyle kapatılan canlı hayvan pazarında, temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yaptı.
Türkiye´de son zamanlarda şap hastalığında yaşanan artış nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı, önlem olarak tüm hayvan hareketlerinin ikinci emre kadar yasaklanması kararı aldı. Hayvancılığın önemli merkezlerinden olan Van'da da Büyükşehir Belediyesi, canlı hayvan pazarında detaylı temizlik çalışması yaptı. Türkiye'de ilk kez görülen SAT-2 serotipi hastalığına karşı hayvan pazarı, baştan sona dezenfekte edildi. Hastalığın önüne geçip, engellemek için canlı hayvanların bulunduğu alanlarda bundan sonra da ilaçlama çalışmalarının devam edileceği belirtildi. DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ
2023-03-13 15:37:48
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