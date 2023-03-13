Van'da 'Şok ev' baskınında 66 kaçak göçmen yakalandı

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'da, jandarma ekiplerince kaçak göçmenlerin kaldığı 'Şok evler' diye tabir edilen adrese düzenlenen operasyonda, Afganistan uyruklu 66 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığından gözaltına alınan S.K., sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, göçmen kaçakçılığı ile ilgili mücadelesi devam ederken, İpekyolu ilçesinde 'Şok evler' diye tabir edilen bir adreste kaçak göçmen olduğu ihbarı alındı. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda Afganistan uyruklu 66 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, gözaltına alınan göçmen kaçakçısı S.K., sevk edilidği mahkemece tutuklanarak Van M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ
2023-03-13 18:09:36
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