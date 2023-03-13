Seyir halindeki araç alev alev yandı

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Hakan SARI/SARAY (Van), (DHA)VAN'ın Saray ilçesinde, seyir halindeki araç alev aldı. Yangın sonrası demir yığınına dönüşen araçtaki yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, saat 17.30 sıralarında Saray-Van karayolunun 100'üncü kilometresinde meydana geldi. Veysi Uyanık yönetimindeki 55 BBB 65 plakalı kapalı kasa minibüs, seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Sürücü Uyanık, aracını yol kenarına park ederek, dışarı çıktı. Ardından durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye görevlileri yangını kısa sürede söndürdü. Minibüs demir yığınına dönüşürken, yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Van / Saray Hakan SARI

2023-03-13 18:56:03



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