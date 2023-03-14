Van'dan deprem bölgesi Malatya'ya 30 konteyner



Behçet DALMAZ/ VAN, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin ardından harekete geçen Van'ın İpekyolu Belediyesi'nce üretilip, hazırlanan 30 konteyner, TIR'lar ile deprem bölgesi Malatya'ya gönderildi.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından afetzedelere yardım için Türkiye tek yürek olurken, Van'dan da TIR'lar ile kıyafet, battaniye, hijyen setleri, su ve temel gıda ihtiyaçları kolilenip, Malatya ve diğer bölgelere gönderildi. İpekyolu Belediyesi´nin AFAD ile başlattığı yardım kampanyası kapsamında, depremzedelerin barınabilmeleri için de konteyner üretimine başlandı. Hazır hale getirilen 30 konteyner, TIR'lar ile depremin vurduğu Malatya'ya gönderildi.

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, daha önce toplanan yardımların AFAD ile koordineli şekilde deprem bölgelerine aktarıldığını söyledi. Kaymakam Aydın, "İpekyolu Belediyesi olarak depremin ilk gününden itibaren yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Deprem anından itibaren tüm imkanlarımızı bölge için seferber ettik. Diğer taraftan da deprem bölgelerinden ilçemize gelen hemşehrilerimizi de ilçemizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bugüne kadar yapmış olduğumuz yardım ve desteklerimizin yanı sıra toplamda 30 adet konteyneri deprem bölgesindeki hemşehrilerimize göndermek üzere yola çıkardık. Kurulan konteyner kentlerde Van´ın İpekyolu Belediyesi´nin konteynerleri de yer alacak. Yaraları hep birlikte saracağız. Depremde hayatını kaybeden hemşehrilerimize Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabırlar diliyoruz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2023-03-14 09:35:10



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