İnci kefalinin göç rotasındaki Deliçay'ın debisi azaldı



Barış KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)VAN Gölü'nde yaşayan inci kefalinin, üremek için tatlı sulara yolculuğuna 1 ay kala, en yoğun hareketliliğin yaşandığı Erciş'teki Deliçay Deresi'nin debisinde, bu yıl yağışların yetersizliği nedeniyle düşüş olduğu gözlendi. 28 yıldır bölgede fotoğraf çeken Ferzende Coşar (63), kurak geçen kışın ardından yaptığı gözlemlerde su debinin düşük olduğunu söyledi.

Van ve çevresinde, son yıllarda azalan yağışlar ve artan buharlaşma, Van Gölü havzasındaki birçok baraj gölü ve akarsu gibi, Erciş ilçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Deliçay Deresi'ni de olumsuz etkiledi. Üremek için 15 Nisan ve 15 Temmuz arasında, Alaska'daki somon balıkları gibi, Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda, akıntının tersine yüzerek uçarcasına tatlı sulara göç eden inci kefalinin en güzel izlendiği yerlerden olan Deliçay Balık Bendi'ndeki su azalması tedirgin etti. Bölgede 28 yıldır fotoğraf çekip suyun sıcaklık ölçümünü yaparak sonuçlarını Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'ne gönderen Ferzende Coşar, kurak geçen kışın ardından yaptığı gözlemlerde geçen yıla oranla debinin düştüğünü gözlemlediğini ifade etti.

15 Nisan15 Temmuz tarihleri arasında avlanması yasak olan inci kefalinin üremek için göç ettiği Deliçay'da sıcaklık ölçümü yaptığını ve bunları not ettiğini anlatan Coşar, "Üniversitedeki hocalar da bu çalışmalarımı inceleyip, değerlendirmelerini ona göre şekillendiriyor. Ölçüm yaptığım değerleri kendi defterime de not ediyorum. Bu yıl yaptığı ölçümlerde suyun ısı derecesi 14 santigrat olurken, debisinin düşük olduğunu gözlemledim. Kurak geçen bir dönemin ardından su debisi maalesef istenen seviyede değil. Bu durum bizi endişelendiriyor. Yağışların olmaması, balık göçünü etkilemesinden korkuyoruz. Umarız yağışlar başlar ve su seviyesi eski yüksekliğine ulaşır" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van / Erciş Barış KUL

2023-03-14 11:30:14



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