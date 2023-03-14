Van'da kardan kapalı yollar, tek tek açılıyor



Behçet DALMAZ/ VAN, (DHA)VAN'ın Gevaş ilçesinde, kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan 3 mahalle yolu, ekiplerin çalışmasıyla açıldı. Kapalı 10 mezra yolunda ise çalışmalar sürdürülüyor.

Gevaş'ta kar yağışı sonrası tipi de etkili oldu. İlçeye 90 kilometre uzaklıktaki Töreli, Anaköy, Daldare mahalleleri ile bağlı 10 mezra yolu, ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışma başlattı. Kar kalınlığının yer yer 5 metreyi aştığı bölgede 3 mahalle yolu açıldı, 10 mezra yolunda ise çalışmalar sürdürülüyor. Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı Gevaş Şantiye Şefi Maşallah Şeker, kırsal mezra yollarında karla mücadele çalışmalarının devam ettiğini söyledi.DHA-Genel Türkiye-Van / Gevas Behçet DALMAZ

2023-03-14 11:33:45



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