Yeni Emek Barajı, 4 bin 140 dekar araziyi suya kavuşturacak



Hakan SARI/ÖZALP (Van), (DHA)VAN'ın Özalp ilçesinde geçen yıl yapımı tamamlanan ve doluluk oranı yüzde 80´ni aşan Yeni Emek Barajı bu yıl hizmete girecek. Barajın hizmete girmesiyle ilçedeki 4 bin 140 dekar kurak tarım arazisi suyla buluşturulacak.

Özalp ilçesinde Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından 2018 yılında başlanan ve geçen yıl yapımı tamamlanan Yeni Emek Barajı´nın doluluk oranı yüzde 80'i geçti. Temelden yüksekliği 34 metre, su depolama kapasitesi 1 milyon 219 bin metreküp olan baraj ile ilçedeki 4 bin 140 dekar kurak tarım arazilerinin suya kavuşturulması bekleniyor. Bu yıl hizmete alınacak olan barajın tamamen buz tutan yüzeyi havaların ısınmasıyla erimeye başlarken, güzel görüntüler de oluşturdu.

Özalp Ziraat Odası Başkanı Şayettin Ceylancı, barajın ilçeye tarım ve hayvancılık alanında büyük katkı sunacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Özalp ilçemizde 2021 yılında yaşanan kuraklık oranı yüzde 80'in üstündeydi. Fakat son yıllarda DSİ 17´nci Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda Özalp ilçemizde yapımı tamamlanan Yeni Emek Barajı, kuralığın önlenmesinde büyük rol alacak. Şu anda barajın doluluk oranı yüzde 80´nin üzerinde. Tabii bahar yağmurlarıyla da yüzde 100´ü aşacağına inanıyoruz. Bu baraj sayesinde ilçemizde 4 bin 140 dekar kurak arazi suya kavuşacak. İlçemizde şu anda seyreden yüzde 80´lik kuralık bu baraj sayesinde yüzde 50´lere kadar düşecektir. Ayrıca ilçe genelinde yapımı devam eden ve onarıma ihtiyacı olan baraj göletlerin tamamlanmasıyla birlikte büyük oranda kuraklık düşecektir. Bu da ilçe ekonomisine ve tarım ve hayvancılık alanında büyük katkı sağlayacaktır." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van / Özalp Hakan SARI

2023-03-15 16:03:09



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