Van'da sazlıkta çıkan yangın, 3 saatte söndürüldü

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Barış KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)VAN'ın Erciş ilçesinde sazlıkta çıkan yangın, itfaiyenin 3 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Gölağzı Mahallesi'nde 20 dönümlük sazlıkta, sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanı görenler, Erciş Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Bataklık olan bölgeye güçlükle ulaşan ekipler, 3 saat süren çalışmayla alevleri söndürdü.

(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Van / Erciş Barış KUL

2023-03-16 10:29:09



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