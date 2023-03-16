Van'daki uygulamada aranan 30 kişi yakalandı



Behçet DALMAZ/ VAN, (DHA)VAN'da, 380 personel ve 8 arama köpeğiyle yapılan 'Huzur ve Güven' uygulamasında, sorgulanan 5 bin 874 kişiden, çeşitli suçlardan aranan 30 kişi, gözaltına alındı.

Van'da İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı KOM, İstihbarat, TEM şubeleri ekipleri tarafından, 'Huzur ve Güven' uygulaması yapıldı. 380 jandarma personelinin katıldığı uygulamalarda, 5 bin 874 kişiye kimlik sorgulaması yapıldı, 2 bin 228 araç kontrol edildi. Ekiplerin, 25 sürücüye toplamda 56 bin 833 TL idari para cezası kestiği uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 30 kişi yakalanıp gözaltına alındı. Yetkililer, halkın huzur ve güven ortamında gündelik hayatlarının devam etmesi için bu tür uygulamaların sık sık yapılacağını bildirdi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2023-03-16 17:37:41



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