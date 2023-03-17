Başkale´de kırsal mahalle yollarında 3 metre karla mücadele

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Harun AKSU/BAŞKALE (Van), (DHA)VAN'ın Başkale ilçesinde yer yer 3 metreyi bulan karın bulunduğu kırsal mahalle yollarında ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Van Büyükşehir Belediyesi ve Başkale Belediyesi karla mücadele ekipleri, 2 bin 400 rakımlı Başkale´nin kırsal bölgelerinde, kar yağışı, tipi ve çığ nedeniyle kapalı olan mahalle ile mezra yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, kapalı olan Başkale´ye 50 kilometre mesafedeki Yukarı Dallı Mahallesi ve Doyum mezrasının yer yer 3 metreyi bulan karla kaplı yollarını iş makineleriyle yapılan çalışmayla yeniden ulaşıma açtı.

Yukarı Dallı Mahallesi Muhtarı Abdülkerim Yeşilağaç, ekiplere teşekkür etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van / Başkale Harun AKSU

2023-03-17 11:48:27



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