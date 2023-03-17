Van'da toprağa gömülü silah bulundu

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VAN, (DHA)VAN'da jandarma ve polis, operasyon yapılan adreste, toprağa gömülü halde Kalaşnikof piyade tüfeği, 2 şarjör ve 24 fişek ele geçirdi. Şüphelinin Van'da, cezaevinde olduğu belirlendi.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceden belirledikleri Hacıbekir Mahallesi'nde 1 adrese operasyon düzenledi. Ekiplerin adresteki aramalarında toprağa gömülü halde Kalaşnikof piyade tüfeği, 2 şarjör ve 24 adet şarjöre takılı fişek ele geçirildi. Van T Tipi Cezaevi'nde tutuklu olan olayın şüphelisi S.D.'nin alınan talimatlar doğrultusunda soruşturma işlemlerine başlandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Van DHA

2023-03-17 16:02:45



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