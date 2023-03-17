Van'da, metruk evde 86 kaçak göçmen yakalandı

Behçet DALMAZ/ VAN, (DHA)VAN'ın Saray ilçesinde, jandarma ekiplerince metruk eve düzenlenen operasyonda, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 86 kaçak göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İran sınırında bulunan Saray ilçesinde, kaçak göçmenlerin geçeceği ihbarı aldı. İhbar üzerine, ilçede belirlenen metruk eve operasyon düzenlendi. Operasyonda, metruk evde Afganistan uyruklu 86 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Geri Gönderme Merkezine götürülürken göçmen kaçakçılarının yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Van / Saray Behçet DALMAZ
2023-03-17 18:11:48
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