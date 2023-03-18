3 bin 204 rakımlı Erek Dağı'ndaki tamamen donan Sütun Şelalesi'ni görüntüledi



Barış KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)VAN'ın İpekyolu ilçesindeki Erek Dağı'nın 3 bin 204 rakımındaki tamamen buz tutan Sütun Şelalesi, doğa fotoğrafçısı Ferzende Coşar tarafından görüntülendi.

İpekyolu ilçesindeki kışın dağcıların buz tırmanışı için gittiği Erek Dağı'na tırmanış yapan 28 yıllık doğa fotoğrafçısı Ferzende Coşar, 3 bin 204 rakımda bulunan buz tutan Sütun Şelalesi´ni görüntüledi. İlkbaharda gürül gürül akan, şimdilerde ise 3 metreyi bulan buz sarkıtları oluşan şelalelin her mevsim başka bir güzelliğe büründüğünü söyleyen Coşar, "Buraya çok zor şartlarda tırmanış gerçekleştirdim. Hava sıcaklığı geceleri eksi 20 dereceyi buluyor. Erek Dağı'nın zirvesinde bulunan şelale de aşırı soğuklardan dolayı tamamen donmuş. Ben de bu güzelliği fotoğrafladım. Amacım, bölgenin turizmine katkı sunmak. Herkesi bu güzelliği görmeye davet ediyorum" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van / Erciş Barış KUL

2023-03-18 11:05:14



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