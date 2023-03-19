Bahçesaray- Hizan yolunda kar ve sis etkili oldu; araçlar yolda kaldı



Behçet DALMAZ/ VAN, (DHA)VAN'ın Bahçesaray ile Bitlis'in Hizan ilçeleri arasında ulaşımın sağlandığı kara yolunda kar ve sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. 3 saat boyunca ulaşıma kapanan kara yolunda iş makinelerinin çalışmasıyla ulaşım kontrollü bir şekilde sağlanıyor.

Van kent merzezinde yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oldu. Çığ riski nedeniyle bu yıl 40 gün boyunca ulaşıma kapatılan ve 11 gün önce ulaşıma açılan Van-Bahçesaray kara yolu yağan kar yağışı ile birlikte ulaşıma kapandı. Bahçesaray ile Bitlis'in Hizan ilçeleri arasında ulaşımı sağlayan kara yolu da yağan kar nedeniyle 3 saat boyunca ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının 40 santimetreye ulaştığı ve sisin de etkili olduğu bölgede, Karayolları ekiplerinin yolu açmasıyla, yolda ulaşım kontrollü bir şekilde sağlanıyor. Bazı sürücüler, yolun açılmasıyla araçlarına zincir takarak geldikleri güzergahlara doğru gitti. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Van / Bahçesaray Behçet DALMAZ

2023-03-19 08:39:32



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