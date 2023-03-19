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Van'da HDP'den nevruz kutlaması

DHA

Van'da HDP'den nevruz kutlaması


Behçet DALMAZ/ VAN, (DHA)VAN'da, HDP tarafından düzenlenen etkinlikle nevruz kutlandı. Etkinlikte konuşan DBP Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz, terörist başı Abdullah Öcalan'a özgürlük isteyerek "14 Mayıs 2023 seçimleri iktidarın kaybettiği ve Kürtlerin kazanımlarını elde ettiği, Öcalan'ın fiziki özgürlüğüne kavuşacağı yıl olacaktır" dedi.
Valilikten alınan izinle HDP'nin düzenlediği nevruz etkinliği, Van Kalesi'nin güneyindeki Atatürk Kültür Parkı'nda yapıldı. Polisin güvenlik önlemi aldığı alana gelenler, kurulan 2 güvenlik barikatından geçirildi, üst aramaları yapıldı. Nevruz kutlamasına HDP Van milletvekilleri HDP Grup Başkan Vekili Hakkı Saruhan Oluç, DBP Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz, HDP Van Milletvilleri Sezai Temelli, Tayip Temel, Murat Sarısaç ve Muazzez Orhan ile çok sayıda kişi katıldı. Etkinliğe katılanlar, yakılan nevruz ateşinin ardından çalanan müzik eşliğinde söylenen Kürtçe şarkılar eşliğinde halaylar çekti. Nevruz alanı, HDP, DBP ve Yeşil Sol Partilerinin bayrakları ile süslendi.
Nevruz programında konuşan DBP Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz, İmralı Cezaevi'nde ömür boyu hapis cezasına çarptırılan  teröristbaşı Abdullah Öcalan'a  özgürlük istedi. Aydeniz," Tecritte ısrar savaşta ısrardır. Tecritte ısrar demokratikleşme önünde en büyük engeldir. Öcalan özgür olmadan Kürt halkının özgür olmayacağını, Türkiye'ye demokrasi gelmeyeceğini çok iyi biliyoruz. Büyük direnişimizde kazanacağız ve 2023 yılının hem Kürtlerin özgürlüğünün, Orta Doğu'nun ve Türkiye'nin demokratikleşmesinin, Öcalan'ın fiziki özgürlüğüne kavuşacağı yıl olacaktır" dedi.
LOZAN'IN 100'ÜNCÜ YILI 
Tecrite karşı başvuru yaptıklarını söyleyen Aydeniz, "Bu iktidarın kaybetmesine sebep olacağız. Bugün Kürt halkının birlik olma zamanıdır. 2023 yılının bir başka özelliği daha var. Lozan'da Kürtlerin tarih sahnesinden silindiği yıldır. Bugün o 100'üncü yıldayız. Onun için Lozan'ın 100'üncü yılı ile bir an önce statü kazanmaları gerekir. 14 Mayıs'ta Türkiye büyük bir seçime gidiyor. Bu seçim her dönemin seçimi gibi değil. 2023 seçimi bu sistemin, bu iktidar ittifakının kaybedeceği ve özgürlüklerin inşa edileceği bir seçim olacak. 14 Mayıs bu iktidarın kaybettiği, halkların kazandığı bir seçim olacak"dedi.(DHA)
 DHA-Politika Türkiye-Van Behçet DALMAZ
2023-03-19 17:13:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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