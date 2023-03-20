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Mahalle mezarlığında 18 kilo 252 gram uyuşturucu ele geçirildi

DHA

Mahalle mezarlığında 18 kilo 252 gram uyuşturucu ele geçirildi


Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'ın Başkale ilçesinde kırsal bir mahallenin mezarlığında, jandarmanın yaptığı aramatarama faaliyetinde 18 kilo 252 gram uyuşturucu ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal bir mahallenin mezarlığında uyuşturucu olduğu ihbarı üzerine bölgeye gitti. Mezarlıkta yapılan aramatarama faaliyetinde12 kilo 634 gram esrar ile 5 kilo 618 gram metamfetamin ele geçirdi. Mezarlığa uyuşturucuyu bırakan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van / Başkale Behçet DALMAZ
2023-03-20 13:46:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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