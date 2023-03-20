Mahalle mezarlığında 18 kilo 252 gram uyuşturucu ele geçirildi



Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'ın Başkale ilçesinde kırsal bir mahallenin mezarlığında, jandarmanın yaptığı aramatarama faaliyetinde 18 kilo 252 gram uyuşturucu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal bir mahallenin mezarlığında uyuşturucu olduğu ihbarı üzerine bölgeye gitti. Mezarlıkta yapılan aramatarama faaliyetinde12 kilo 634 gram esrar ile 5 kilo 618 gram metamfetamin ele geçirdi. Mezarlığa uyuşturucuyu bırakan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van / Başkale Behçet DALMAZ

2023-03-20 13:46:08



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