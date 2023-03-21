Otomobilde 'Magnum' ile aramada 46 kilo eroin ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)-VAN'da polisin durdurduğu otomobilde narkotik köpeği 'Magnum' ile yapılan aramada, 46 kilo 500 gram eroin bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir otomobilde uyuşturucu olduğunu belirleyip, harekete geçti. Ekipler, takibe aldıkları aracı durdurup, arama yaptı. Narkotik köpeği 'Magnum' ile yapılan aramada, otomobilin gizli bölümlerine yerleştirilen 46 kilo 500 gram eroin ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı, soruşturma sürüyor.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2023-03-21 08:46:18



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.