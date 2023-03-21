Van'da sporcuları taşıyan midibüs devrildi: 11 yaralı

Harun AKSU-Tuncay AVCI/ VAN, (DHA)VANHakkari kara yolunda, Hakkari Sportif Faaliyetler Kulübü voleybol takımı sporcularını taşıyan midibüsün takla attığı kazada 11 kişi yaralandı. Yaralılar, bölgeye gelen ambulanslarla Van'daki hastanelere sevk edildi.
Kaza, saat 11.00 sıralarında VanHakkari kara yolu Hoşap mevkisinde meydana geldi. Hakkari´den Van'a gitmekte olan Alparslan Endüstri Erkekler 1´inci Ligi'nde mücadele eden Hakkari Sportif Faaliyetler Kulübü voleybol takımı sporcularını taşıyan Cahit Mollaosman yönetimindeki 30 AAC 131 plakalı midibüs, takla attı. Kazada araçta bulunan 11 kişi yaralandı. Yoldan geçenlerin 112'yi aramasıyla kaza yerine çok sayıda ekip yönlendirildi. Yaralılar, kaza yerine gelen ambulanslarla Van'daki hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Harun AKSU-Tuncay AVCI
2023-03-21 13:13:32
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