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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nevruz tatilinde 11 bin İranlı Van'a geldi

DHA

Nevruz tatilinde 11 bin İranlı Van'a geldi


Gülay KUYUCU-Hakan SARI/VAN,(DHA)ÜLKELERİNDEKİ nevruz tatilini Türkiye'de geçirmek isteyen İranlı turistler, Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan giriş yaparak Van´a gelmeye başladı. Son 4 gün içinde 11 bin İranlı turist, Kapıköy'den ülkeye giriş yaparken, sınır kapısında da yoğunluk oluştu.
Ülkelerindeki her tatili değerlendirmek için Van'a gelen İranlı turistler, Van ekonomisine de büyük katkı sunuyor. Gündüz alışveriş yapan İranlı turistler akşam saatlerinde ise eğlence merkezlerinde gönüllerince eğleniyor. Her yıl ülkelerindeki nevruz tatilini değerlendirmek için Van'ı tercih eden İranlılar, bu yıl da kente gelerek Van esnafının yüzünü güldürdü. Van'ın İran'a açılan Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan son 4 günde 11 bin İranlı giriş yaptı. Yoğunluk nedeniyle sınır kapısında da yoğunluk oluştu.
Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş, her yıl düzenledikleri Van Shopping Fest etkinliğini bu yıl ülkemizde yaşanan deprem felaketinden dolayı iptal ettiklerini belirterek, "Çünkü yastayız, acımız var, içimiz buruk. İranlılar yoğun bir şekilde ilimize gelmeye devam ediyor. Bu yıl İranlı turistler Kapıköy´den, günlük yaklaşık 4 bin giriş yapıyor. İlimizin cazibe merkezi olması yolunda buna büyük bir etki sağlıyor. Burada konaklayarak ilimizin ekonomisine katma değer sağlıyorlar. Ülkemize gelen İranlı turistleri memnun göndermeliyiz. İranlılar olmasaydı Van ekonomisi sıkıntı yaşayacaktı. Bize gelen İranlı turistler diğer illere de gidiyor. Yani genel olarak ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Buna sahip çıkmamız lazım" dedi.
Van Otelciler ve Turizmciler Derneği Başkanı Yunus Yüksel ise sınır kapısının pandemi döneminde ve son olarak İran'da yaşanan olaylar nedeniyle, İranlıların kente gelemediklerini ve o dönem esnafın sıkıntı çektiğini söyledi. Yüksel, "Turizmciler olarak İran halkına çok önem veriyoruz. En büyük turist kaynağımız İran. İran'da yaşanan olaylar ve İran'da yaşanan internet sıkıntısı nedeniyle esnafımız sıkıntılar yaşadı. Şu anda gelmeye başladılar. İranlılar sadece konaklama için gelmiyor buraya tabii. Gelip alışveriş yapıp, gezilecek yerleri gezip, mutlu bir şekilde ülkelerine dönüyorlar. Otelimiz şu an yüzde yüz dolu. Tabii Van'da otel sayısı çok arttı. Hepsi doldu diyemiyoruz ama kentte şu an İranlılardan dolayı bir hareketlilik var" diye konuştu. 
DEPREMDEN DOLAYI ÇOK ÜZGÜNÜZ
İran'dan ailesiyle birlikte Van'a gezmeye gelen Suheliy Yazdansade, Türkiye'de yaşanan depremden dolayı çok üzgün olduklarını söyledi. Türkiye'nin güzel bir ülke olduğunu belirten Yazdansade, "Buraya gezmeye ve alışveriş yapmaya geldik. Türkiye çok güzel bir yer. Türkiye'deki depremleri duyduk ve çok üzüldük. Allah depremzedelerin yardımcısı olsun. Devlet onların yardımcısı olsun. Bir daha da böyle bir afet yaşanmasın" dedi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU-Hakan SARI
2023-03-21 16:53:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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