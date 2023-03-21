Kurbağa adamlar, Şanlıurfa'daki arama çalışmalarına katıldı

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'dan, Şanlıurfa'ya giden Sualtı Arama Kutarma ekipleri, selde kaybolan TIR sürücüsü ve 5 aracın kurtarma çalışmalarına katıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şubesine bağlı Sualtı Grup Amirliği ekipleri, sel felaketinin yaşandığı Şanlıurfa ve Adıyaman'daki çalışmalara katıldı. Grup Amirliğine bağlı 4 kurbağa adam 4 gemi, 1 joker bot, 4 takım iş malzemesi, 1 temiz hava kompresörü ve sualtı görüntüleme cihazı ile Şanlıurfanın Haliliye ilçesi Cavsak Deresi'nde selde kaybolan 5 aracın kurtarılması için sürdürülen kurtarma çalışmalarına destek verdi.
Ekipler, ayrıca Bozova ilçesinde sel sularına kapılan TIR sürücüsünü kurtarmak için sualtı görüntüleme robotuyla dalışlar gerçekleştirdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ
2023-03-21 19:42:01
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