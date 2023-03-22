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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van'da 'Deprem Eylem Planı' toplantısı

DHA

Van'da 'Deprem Eylem Planı' toplantısı


Behçet DALMAZ/ VAN, (DHA)VAN'ın Edremit ilçesinde, 'Deprem Eylem Planı' toplantısı yapıldı. Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, 2011'de kentte meydana gelen depremin ardından çevresindeki bazı insanların hala o travmayı üzerlerinden atamadıklarını ve toplantıda da depremlere karşı atılacak adımların ele alındığını söyledi.
2011 yılında 2 deprem yaşanan Van'ın Edremit ilçesindeki otelde yapılan toplantıda, belediyenin imara esas alanlarda alacağı önlemler, yeni imar alanları ve olası depremlere karşı atılacak adımlar, bilim insanlarının katılımıyla değerlendirildi. Edremit Belediyesi öncülüğünde düzenlenen 'Deprem Eylem Planı' toplantısına Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Kemal Atlı, akademisyenler, mühendisler ve yapı denetim yetkilileri katıldı. Başkan Say, yaptığı açıklamada, işin ehilleriyle görüştükten sonra böyle bir toplantıya ev sahipliği yaptıklarını söyleyerek, şöyle konuştu:
"Çünkü atacağımız her adım iyi ya da doğru sadece bizi değil, toplumu, vatandaşları etkileyecek. Yeni Edremit kurulurken imar planından, zemin etüdüne kadar birçok konuyla ilgili konuları daha önce ele aldık, bu toplantıda da ele alacağız. Biz, Van'da adım atan ilk belediye olduk. Önümüzdeki günlerde de büyükşehir ve diğer ilçe belediyeleriyle birlikte daha kapsamlı bir çalışma yapacağız. Bu toplantıda ele aldığımız konuları basınla paylaşacağız. Ben deprem bölgesi Adıyaman ve Malatya'yı ziyaret ettim. Depremin insan hayatında, toplum üzerindeki etkileri sadece milyar dolarlarla, yani parasal olarak ölçülemiyor. Bunun dışında 2011 depremini yaşamış ve hala o travmayı üzerlerinden atlatamamış insanlar var. Bugünkü toplantımızda deprem üzerinden fikirlerimizi dile getirip, bu yönde atılacak adımları konuşacağız ama daha sonraki aşamalarda afetle ilgili çalıştaylar olacak. Van'daki bütün belediyeler, AFAD ve Çevre Şehircilik Müdürlüğü personelleri depremin yıkıma yol açtığı Malatya'da görev yapıyorlar. Orada ramazan ayına yönelik çalışmalar var. 2020'de Van'ın Başkale ilçesi ile Elazığ depremleriyle Bahçesaray'daki çığ felaketinde bir arama kurtarma birliği kurmuştuk. Bu ekibimiz Malatya ve Hatay'da çok güzel işler başardılar."
Açıklamanın ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van / Edremit Behçet DALMAZ
2023-03-22 12:09:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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